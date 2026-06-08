Трамп приказал Ирану и Израилю немедленно прекратить "стрелять"

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social обратился к Израилю и Ирану: "Израиль и Иран обязаны немедленно прекратить "стрелять" (слово "shooting" занесено в кавычки).

Отметим, что Дональд Трамп настаивал на том, чтобы Израиль принял сделку с Ираном, подчеркивая, что решает не Нетаниягу, а он. Израильский удар по системам ПВО и другим целям иранского режима, по всей видимости, стал для Трампа сюрпризом, хотя иранские власти пытаются перенести ответственность за возобновление военных действий на США.

В частности, пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи усомнился в заявлениях, согласно которым администрация США была застигнута врасплох израильскими ударами по иранской территории. "Никто не поверит, что израильский режим предпримет подобные действия без координации с США. Америка несет полную ответственность за эту агрессию, ей также придется отвечать за последствия любой эскалации", – отметил иранский чиновник.

До настоящего момента известно, что США не принимали участие в возобновившихся в ночь на понедельник ударах по объектам иранского режима.

Между тем, в ЦАХАЛе рассматривают возобновление военных действий против Ирана не как начало нового раунда противостояния, а как продолжение операции "Рычание льва", сообщает новостная служба "Кан".

По словам представителей ЦАХАЛа, на протяжении всего периода прекращения огня возобновление боевых действий рассматривалось как один из вероятных сценариев, и ЦАХАЛ заранее готовился к возможному возобновлению обстрелов и разработал соответствующие оперативные планы.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что поддерживают тесную координацию с США. По их словам, американская сторона участвовала в координации оборонительных действий, однако удары по территории Ирана наносились исключительно Израилем.

В армии отмечают, что готовятся как к нескольким дням интенсивных боевых действий, так и к более продолжительной кампании. Одновременно продолжается подготовка к различным сценариям, включая возможное подключение "Хизбаллы" к боевым действиям.