Посол России в Великобритании: "Мы поддерживаем Иран в войне"

Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News заявил, что Иран отвечает на несправедливое нападение со стороны Израиля и США. По словам дипломата, российско-иранские отношения всегда были очень хорошими.

Когда Келина спросили о возможной помощи Ирану, дипломат сообщил, что просьбы о помощи пока не поступало. Он ушел от ответа на вопрос, поможет ли Россия Ирану, если такая просьба последует.

"Мы симпатизируем не только Ирану, но и государствам Персидского залива. Лучшим выходом было бы немедленное прекращение агрессии и применения силы, поиск дипломатического решения", – сказал он.

Интервьюер отметил, что арабские государства залива поддерживают действия США и Израиля, и поинтересовался, будет ли Россия нейтральной. "Мы не нейтральны. Мы поддерживаем Иран. И мы не понимаем логики западных стран, которые во всем обвиняют Иран. Иран лишь отвечает на нападение", - сказал он.