08 марта 2026
Мир

Трамп предупредил, что новый верховный лидер Ирана "не продержится долго" без одобрения США

Война с Ираном
Дональд Трамп
время публикации: 08 марта 2026 г., 17:37 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 17:37

В интервью телеканалу ABC News

президент США Дональд Трамп прокомментировал выборы нового верховного лидера Ирана взамен Али Хаменеи, который был убит в первый день войны.

"Если его кандидатура не получит нашего одобрения, он не продержится долго. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому вопросу каждые десять лет, когда у нас нет такого президента, как я".

Трамп добавил: "Я хочу, чтобы нам не пришлось возвращаться сюда снова, или, что еще хуже, допустить появление у них ядерного оружия".

Ранее агентство ISNA процитировало члена Совета экспертов Мохсена Хейдари, заявившего, что этот орган избрал нового Верховного лидера Исламской республики Иран. Однако имя руководителя страны не называется. "Был определен самый подходящий кандидат, за которого высказалось большинство Совета", – сказал он.

Об избрании нового лидера рассказал агентству Mers еще один член совета – Ахмад Аламольхода. По его словам, имя должно быть названо главой секретариата совета Хашемом Хосейни Бушери.

