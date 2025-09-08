Число жертв российской атаки в Киеве возросло до трех

В Киеве число жертв массированной ракетно-дроновой атаки, осуществленной армией РФ 7 сентября, возросло до трех.

Украинские СМИ сообщают, что погибли 32-летняя Виктория Гребенюк и ее двухмесячный сын Роман.

Утром 8 сентября из-под завалов 9-этажного дома в Святошинском районе извлекли тело погибшего мужчины.

По данным властей Киева, в результате атаки пострадали более 20 человек.