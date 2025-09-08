Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 112 из 142 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 7 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 8 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 142 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 112 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 26 БПЛА в семи локациях и падения фрагментов в одной локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 8 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены семь украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Тульской, Смоленской, Брянской и Рязанской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.