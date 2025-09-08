x
Испания против Израиля: эмбарго на поставки оружия, запрет на заход судов в испанские порты

Испания
Израиль
Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 08 сентября 2025 г., 12:23 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 12:23
Испания против Израиля: эмбарго на поставки оружия, запрет на заход судов в испанские порты
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о мерах, призванных "остановить геноцид в секторе Газы", включая всеобъемлющее эмбарго на поставки оружия Израилю и запрет на заход судов, "помогающих израильской армии", в испанские порты.

Правительство Испании одобрило эмбарго.

По словам Санчеса, цель этих мер – "преследование виновников геноцида и поддержка палестинского населения".

Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил о введении персональных санкций против членов правительства Испании.

