Испания против Израиля: эмбарго на поставки оружия, запрет на заход судов в испанские порты
время публикации: 08 сентября 2025 г., 12:23 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 12:23
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о мерах, призванных "остановить геноцид в секторе Газы", включая всеобъемлющее эмбарго на поставки оружия Израилю и запрет на заход судов, "помогающих израильской армии", в испанские порты.
Правительство Испании одобрило эмбарго.
По словам Санчеса, цель этих мер – "преследование виновников геноцида и поддержка палестинского населения".
Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил о введении персональных санкций против членов правительства Испании.