Израиль вводит персональные санкции против членов правительства Испании

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выступил с заявлением: "Правительство Испании ведет откровенно враждебную по отношению к Израилю политику, сопровождая её агрессивной и ненавистнической риторикой. Попытка коррумпированного правительства Санчеса отвлечь внимание от тяжелейших коррупционных скандалов путём последовательной анти-израильской и антисемитской пропаганды – прозрачна. Агрессивная активность нынешнего правительства Испании против Израиля особенно бросается в глаза на фоне его связей с темными репрессивными режимами – от аятолл в Иране до правительства Мадуро в Венесуэле. Также очевидно отсутствие исторического осознания преступлений Испании против еврейского народа – преступлений инквизиции, насильственных обращений в другую веру и вплоть до изгнания евреев из Испании – полного этнического очищения страны от евреев в конце XV века. Напомню, Испания была последней среди стран Западной Европы, установивших дипломатические отношения с Израилем. Нынешнее правительство Испании намеренно и грубо разрушает эти отношения, которые на протяжении десятилетий последовательно выстраивались как социалистическими, так и консервативными правительствами".

"Не всякая критика политики Израиля является антисемитизмом. Однако, когда она сопровождается демонизацией, делигитимацией и двойными стандартами – это антисемитизм, по определению IHRA (Международный альянс в память о Холокосте). Всем этим заражены высказывания членов испанского правительства. Это и есть антисемитизм. Поэтому я решил поднять вопрос об открытом антисемитизме членов нынешнего правительства Испании на пленарном заседании IHRA. На правительство Израиля, как на государство еврейского народа, возложена обязанность стоять и предупреждать о институционализированном антисемитизме и представлять его таким, каков он есть, без прикрас", – отметил Саар.

"Кроме того, больше нельзя избегать введения персональных санкций против членов испанского правительства, которые перешли все красные линии. Поэтому я решил, вместе с и.о. министра внутренних дел Яривом Левином и с одобрения премьер-министра, ввести персональные санкции, как указано ниже", – сообщил глава израильского МИДа.

Вице-премьер Испании и министр труда Йоланда Диас – ей будет запрещён въезд в Израиль, и Израиль не будет поддерживать с ней никаких контактов.

"Уже в октябре 2023 года, через несколько дней после ужасной резни, Диас обвинила Израиль в военных преступлениях. В мае 2024 года – на следующий день после признания Испанией "палестинского государства" – она заявила, что это "только первый шаг, пока Палестина не будет освобождена от реки до моря" – призыв, означающий уничтожение государства Израиль, который запрещен в таких странах, как Германия. В октябре 2024 года, после начала наземного маневра в Ливане (и после того, как Израиль год подвергался атакам с его территории), она призвала к международным санкциям против Израиля. В декабре 2024 года она призвала бойкотировать израильские товары и заявила, что сама воздерживается от их покупки. В апреле 2025 года она назвала Израиль "государством геноцида" и потребовала эмбарго на поставку оружия. В июле 2025 года она призвала к полному разрыву отношений. Очевидно, что Диас, лидер экстремистской партии "Сумар", использует политическую слабость премьер-министра Санчеса и шаг за шагом склоняет его к реализации своей анти-израильской и антисемитской риторике", – пояснил Саар.

Аналогичные санкции будут применены и против Сиры Рего, министра по делам молодежи и детей, из той же партии. Ей также будет запрещен въезд в Израиль, и Израиль не будет поддерживать с ней никаких контактов. Регу опубликовала 7 октября 2023 года пост, в котором оправдала резню.

"В апреле 2025 года она назвала Израиль "государством геноцида", выступила против торговли с ним в сфере безопасности и заявила, что недопустимо, чтобы даже один евро дошёл до Израиля. В мае 2025 года она призвала к полному разрыву отношений и санкциям "против геноцидного режима". Она призвала ЕС полностью разорвать все связи с Израилем и применить санкции на всех уровнях. На прошлой неделе она поддержала насильственные демонстрации против израильской команды на международной велогонке "Вуэльта". В её заявлениях явно прослеживается поддержка террора и насилия против израильтян", – напомнил Саар.

"Таким образом, въезд вышеупомянутых министров в Израиль запрещен, и Израиль не будет поддерживать с ними никаких контактов. Кроме того, Израиль доведёт до сведения своих союзников враждебное поведение правительства Испании и антисемитский и насильственный характер высказываний его министров. Важно, чтобы друзья Израиля в мире понимали опасный характер нынешнего правительства Испании. Дополнительные решения будут приниматься позже, после консультаций с премьер-министром", – говорится в заявлении Саара.