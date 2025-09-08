Около 70 тысяч британцев приняли участие в марше против антисемитизма

В воскресенье, 7 сентября, в центре Лондона прошел марш под лозунгом "Довольно!". По оценкам издания The Jewish Chronicle, в нем приняли участие около 70 тысяч человек. Организатором марша выступила неправительственная организация Campaign Against Antisemitism.

Главный раввин Великобритании и Содружества Эфраим Мирвис, выступая перед собравшимися на Парламентской площади, призвал общество "проснуться". Он заявил, что после 7 октября 2023 года Великобританию захлестнула волна ненависти. Он процитировал правительственный доклад, согласно которому антисемитизм стал нормой среди представителей среднего класса.

Выступивший на митинге британский актер, сценарист и политический комментатор Джош Хоуи, потребовал от правительства лишить BBC государственного финансирования, назвав организацию "опасной для евреев".

Накануне, 6 сентября, в центре Лондона прошла антиизраильская акция, организованная группой Defend Our Juries в поддержку запрещенной организации Palestine Action. По данным полиции, в ходе демонстрации были задержаны почти 900 человек: 857 – за поддержку террористической структуры, еще 33 – по обвинению в нападении на сотрудников полиции и за другие правонарушения.