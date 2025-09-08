x
08 сентября 2025
|
последняя новость: 00:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2025
|
08 сентября 2025
|
последняя новость: 00:43
08 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Около 70 тысяч британцев приняли участие в марше против антисемитизма

Великобритания
Антисемитизм
время публикации: 08 сентября 2025 г., 00:02 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 00:02
Около 70 тысяч британцев приняли участие в марше против антисемитизма
AP Photo / Alberto Pezzali

В воскресенье, 7 сентября, в центре Лондона прошел марш под лозунгом "Довольно!". По оценкам издания The Jewish Chronicle, в нем приняли участие около 70 тысяч человек. Организатором марша выступила неправительственная организация Campaign Against Antisemitism.

Главный раввин Великобритании и Содружества Эфраим Мирвис, выступая перед собравшимися на Парламентской площади, призвал общество "проснуться". Он заявил, что после 7 октября 2023 года Великобританию захлестнула волна ненависти. Он процитировал правительственный доклад, согласно которому антисемитизм стал нормой среди представителей среднего класса.

Выступивший на митинге британский актер, сценарист и политический комментатор Джош Хоуи, потребовал от правительства лишить BBC государственного финансирования, назвав организацию "опасной для евреев".

Накануне, 6 сентября, в центре Лондона прошла антиизраильская акция, организованная группой Defend Our Juries в поддержку запрещенной организации Palestine Action. По данным полиции, в ходе демонстрации были задержаны почти 900 человек: 857 – за поддержку террористической структуры, еще 33 – по обвинению в нападении на сотрудников полиции и за другие правонарушения.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 07 сентября 2025

Демонстрация в поддержку Palestine Action в Лондоне. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 сентября 2025

В Лондоне задержаны 12 демонстрантов, выступавших в поддержку Palestine Action