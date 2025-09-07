В Москве скончался писатель-фантаст Василий Головачев

В Москве на 78-м году жизни скончался писатель-фантаст Василий Головачев. О его смерти сообщили российские СМИ.

Головачев – автор более 60 романов, более двух десятков повестей и десятков рассказов в жанре научной и приключенческой фантастики, среди которых серии "Запрещенная реальность", "Смерш-2", "Время перелома". Его книги издавались миллионными тиражами, переводились на иностранные языки и экранизировались.

Писатель родился в 1948 году в поселке Жуковка Брянской области. Закончил Рязанский радиотехнологический институт по специальности инженера-конструктора. Долгое время жил в Днепропетровске, где начал свою писательскую карьеру.