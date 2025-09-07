x
07 сентября 2025
|
последняя новость: 22:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 сентября 2025
|
07 сентября 2025
|
последняя новость: 22:51
07 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Москве скончался писатель-фантаст Василий Головачев

время публикации: 07 сентября 2025 г., 22:26 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 22:31
В Москве скончался писатель-фантаст Василий Головачев
Фото: Dmitry Rozhkov, Wikipedia.org

В Москве на 78-м году жизни скончался писатель-фантаст Василий Головачев. О его смерти сообщили российские СМИ.

Головачев – автор более 60 романов, более двух десятков повестей и десятков рассказов в жанре научной и приключенческой фантастики, среди которых серии "Запрещенная реальность", "Смерш-2", "Время перелома". Его книги издавались миллионными тиражами, переводились на иностранные языки и экранизировались.

Писатель родился в 1948 году в поселке Жуковка Брянской области. Закончил Рязанский радиотехнологический институт по специальности инженера-конструктора. Долгое время жил в Днепропетровске, где начал свою писательскую карьеру.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 07 сентября 2025

Скончался создатель легендарного сериала "Кровим Кровим" Ицхак Шаули
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 29 августа 2025

Умер композитор Родион Щедрин
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 28 августа 2025

Умер легендарный израильский журналист Дан Маргалит, ему было 87 лет