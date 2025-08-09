x
Мир

Бизнесмен Бишара Бахбах уходит из американской группы посредников

США
время публикации: 09 августа 2025 г., 21:22 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 21:22
Бизнесмен Бишара Бахбах уходит из американской группы посредников
AP Photo/Jose Juarez

Палестино-американский бизнесмен Бишара Бахбах, который принимал участие в переговорах по освобождению Идана Александера и выступал посредником между террористической организацией ХАМАС и администрацией президента США, объявил, что выходит из американской переговорной группы и будет работать самостоятельно.

Бахбах, не имевший официальной должности, написал обращение к жителям сектора Газы, в котором заявил, что "не является посредником в полном смысле этого слова, но разделяет их страдания", и что "его задача – представлять их интересы перед всеми ответственными лицами".

"Я не забыл вас и не забуду. Переговоры о прекращении огня сейчас зашли в тупик", - подчеркнул он.

Бахрах продвигал план прекращения огня на 70 дней и освобождение 10 заложников в два этапа. В Израиле раскритиковали продвигаемый план, "поскольку его условия означают полное невыполнение целей войны и неспособность освободить заложников".

Мир
