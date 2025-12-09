"Репортеры без границ": 43% журналистов, погибших в 2025 году, были убиты Израилем

Неправительственная организация "Репортеры без границ" опубликовала ежегодный отчет, в котором сообщается, что в 2025 году в мире погибли 67 журналистов. 29 из них – палестинцы, работавшие в секторе Газы.

"Израильская армия несет ответственность за 43% – почти половину – преступлений против журналистов за последние 12 месяцев. В общей сложности, с октября 2023 года, израильская армия убила 220 журналистов, по меньшей мере 65 из них – в связи с их работой или во время работы", – утверждается в документе.

"Репортеры без границ" называют Израиль главным врагом журналистов. Самым смертоносным стал израильский удар по больнице "Насер" в августе 2025 года. По данным министерства здравоохранения ХАМАСа, тогда погибли 20 человек, среди них пять журналистов.

Инцидент вызвал возмущение во всем мире. С критикой выступил и президент США Дональд Трамп. Пресс-служба ЦАХАЛа выразила сожаление тем, что пострадало гражданское население, и подчеркнула, что удар не был направлен против журналистов: "Мы стремимся минимизировать нанесенный им ущерб, обеспечивая безопасность наших сил".

"Репортеры без границ" также сообщают, что за год в Мексике были убиты девять журналистов, в Судане – четверо, в Украине – трое. Они напоминают, что в 2012 году в мире погибли 142 журналиста, большинство этих смертей было связано с гражданской войной в Сирии.

В отчете говорится и об арестованных журналистах. Лидер по этому показателю – Китай (121 человек), далее следуют Россия (48) и Мьянма (47). В общей сложности в 47 странах мира под арестом находятся 503 журналиста.