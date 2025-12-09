В Москве по делу о госизмене арестован 22-летний математик Леонид Кац

Как сообщает T-invariant, в Москве арестован по делу о государственной измене 22-летний Леонид Кац, выпускник математического факультета Высшей школы экономики. Ему вменяется в вину оказание финансовой помощи благотворительному фонду, помогающему украинским детям.

Кац был арестован 30 сентября по дороге в аэропорт – он должен был вылететь во Францию, чтобы продолжить образование. Задержавшие его не предъявили никаких документов и не объявили об аресте или задержании. На их машине не было специальных знаков.

Как удалось установить родителям, он был задержан сотрудниками ФСБ. Два источника сообщили T-invariant, что Леонид был подвергнут избиениям и пыткам, в том числе – током. После того, как Каца заставили поставить подписи на пустых листах, он был передан полиции.

Леонид был помещен в спецприемник "Сахарово". 1 октября ему было предъявлено обвинение в нецензурной брани и неповиновении полиции. Он отсидел 15 суток, но на выходе из спецприемника был задержан вновь. Эта процедура повторялась еще дважды – в общей сложности он провел в заключении два месяца.

Как отмечает издание, подобные "карусельные аресты" широко используются российскими властями –достаточно вспомнить дела оппозиционера Ильи Яшина и певицы Наоко. За ними нередко следует предъявление обвинения по таким статьям, как государственная измена, шпионаж и терроризм.