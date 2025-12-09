В Литве введен режим чрезвычайной ситуации из-за белорусских воздушных шаров

Правительство Литвы сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации из-за воздушных шаров с контрабандой, запускаемых из Беларуси. Это неоднократно приводило к приостановке работы вильнюсского аэропорта.

"Причина введения режима ЧС – не только помехи в работе гражданской авиации, но и интересы национальной безопасности", – заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович. Чрезвычайная ситуация объявлена на всей территории Литвы.

Решение правительства предоставит армии оперативную свободу, позволив ей действовать как совместно с полицией, так и самостоятельно, сказал министр. При этом отмечается, что нововведение не должно повлечь неудобств для населения Литвы, поскольку все действия будут направлены только против организаторов незаконных действий.

Напомним, что в конце октября в связи с многочисленными случаями проникновения воздушных шаров с контрабандой и проникновением БПЛА Литва закрыла границу с Беларусью. Это решение было отменено 19 ноября, после того, как нарушения прекратились.