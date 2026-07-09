Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1597-й день войны

Минобороны РФ 9 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Великая Рыбица и Мирлоги Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Великие Проходы, Круглое, Избицкое и Захаровка Харьковской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 12 автомобилей. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Червоный Оскол, Касьяновка, Подлиман Харьковской области и Щурово Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии завершают уничтожение разрозненных сил противника из состава 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. За сутки уничтожено более 15 украинских военнослужащих, автомобиль и шесть наземных роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Веролюбовка, Николаевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Святогоровка, Доброполье, Новониколаевка, Грузское, Новофедоровка, Сергеевка и Шиловка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Черненково, Ивановка, Коломийцы Днепропетровской области, Никольское и Новосолошино Запорожской области. Противник потерял свыше 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Зеленовка Херсонской области. Уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 468 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 177674 беспилотных летательных аппарата, 665 зенитных ракетных комплексов, 30087 танков и других боевых бронированных машин, 1756 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35698 орудий полевой артиллерии и минометов, 66042 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 231000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.