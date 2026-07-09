Сантехник из Нью-Йорка заработал $465 тысяч за год и превысил зарплату мэра города

Один из самых высокооплачиваемых муниципальных сотрудников Нью-Йорка оказался под следствием из-за своего рекордного заработка. Сантехник Дуглас Кларк, работающий в Управлении жилищного хозяйства города (NYCHA), за год получил около 465 тысяч долларов – больше, чем мэр Нью-Йорка, пишет New York Post.

Основную часть этой суммы составила не базовая зарплата, а оплата сверхурочной работы. За год Кларк получил около 344 тысяч долларов за переработки, тогда как его обычная зарплата составила примерно 121 тысячу долларов. Столь высокий доход привлек внимание властей. Сейчас расследованием занимается Департамент расследований Нью-Йорка. Проверка должна установить, действительно ли сантехник отработал заявленное количество сверхурочных часов и были ли выплаты оформлены законно.

По данным сми, Кларк уже не первый год входит в число самых высокооплачиваемых городских сотрудников. Ранее он также получал значительные суммы за сверхурочную работу. Ситуация вызвала вопросы о системе контроля за переработками и расходованием бюджетных средств в городских ведомствах. Представители NYCHA заявили, что сотрудничают со следствием, однако отказались подробно комментировать дело до завершения проверки.