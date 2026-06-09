x
09 июня 2026
|
последняя новость: 21:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 июня 2026
|
09 июня 2026
|
последняя новость: 21:11
09 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Еврокомиссия представила санкции против всех россиян, участвовавших в войне с Украиной

Россия
Война в Украине
Европейский Союз
время публикации: 09 июня 2026 г., 20:10 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 20:14
Еврокомиссия представила санкции против всех россиян, участвовавших в войне с Украиной
AP Photo/Pascal Bastien

Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет антироссийских санкций ЕС. "Мы концентрируемся на наиболее важных секторах. Это жесткие санкции, призванные ослабить экономический фундамент военных усилий", – заявила она.

"Впервые мы предлагаем запретить въезд на территорию Европейского Союза для всех, кто служил в вооруженных силах России с начала войны", – сообщила фон дер Ляйен. Отметим, что санкции должны быть одобрены всеми государствами ЕС.

Новый пакет затрагивает энергетический, финансовый, торговый секторы, рыболовецкую отрасль. Предлагается подвергнуть санкциям 30 судов, помогающие деятельности так называемого "теневого флота", в частности – обеспечивая его топливом. 632 судна "теневого флота" уже под санкциями.

Санкции предлагается распространить еще на 31 российский коммерческий банк и на 20 банков, криптокомпаний или платформ и нефтяных брокеров в третьих странах. Еще одна мишень – металлы и сплавы, используемые в военной и аэрокосмической отраслях.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 июня 2026

Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против РФ
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 июня 2026

Открытое письмо Зеленского Путину: "Не бойтесь выйти из войны"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 мая 2026

США снова продлили освобождение от санкций на покупку российской нефти