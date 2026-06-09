Еврокомиссия представила санкции против всех россиян, участвовавших в войне с Украиной

Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет антироссийских санкций ЕС. "Мы концентрируемся на наиболее важных секторах. Это жесткие санкции, призванные ослабить экономический фундамент военных усилий", – заявила она.

"Впервые мы предлагаем запретить въезд на территорию Европейского Союза для всех, кто служил в вооруженных силах России с начала войны", – сообщила фон дер Ляйен. Отметим, что санкции должны быть одобрены всеми государствами ЕС.

Новый пакет затрагивает энергетический, финансовый, торговый секторы, рыболовецкую отрасль. Предлагается подвергнуть санкциям 30 судов, помогающие деятельности так называемого "теневого флота", в частности – обеспечивая его топливом. 632 судна "теневого флота" уже под санкциями.

Санкции предлагается распространить еще на 31 российский коммерческий банк и на 20 банков, криптокомпаний или платформ и нефтяных брокеров в третьих странах. Еще одна мишень – металлы и сплавы, используемые в военной и аэрокосмической отраслях.