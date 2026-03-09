x
09 марта 2026
09 марта 2026
09 марта 2026
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Мир

В Германии упали фрагменты метеорита, причинен ущерб

Германия
Космос
время публикации: 09 марта 2026 г., 03:12 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 03:19
В Германии упали фрагменты метеорита, причинен ущерб
AP Photo/Petros Karadjias

В немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером 8 марта фрагменты метеорита повредили крыши домов и жилые здания. Об этом сообщают Bild и другие немецкие СМИ со ссылкой на полицию.

Сообщения о повреждениях поступили из районов Хунсрюк, Айфель и города Кобленц. Сведений о пострадавших нет.

Яркое свечение в небе наблюдали жители нескольких регионов западной Германии.

