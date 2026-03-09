В Германии упали фрагменты метеорита, причинен ущерб
время публикации: 09 марта 2026 г., 03:12 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 03:19
В немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером 8 марта фрагменты метеорита повредили крыши домов и жилые здания. Об этом сообщают Bild и другие немецкие СМИ со ссылкой на полицию.
Сообщения о повреждениях поступили из районов Хунсрюк, Айфель и города Кобленц. Сведений о пострадавших нет.
Яркое свечение в небе наблюдали жители нескольких регионов западной Германии.
Ссылки по теме