Centcom сообщил о гибели седьмого американского военнослужащего с начала войны с Ираном

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщило, что от ран скончался еще один военнослужащий США. Серьезные ранения были получены им во время иранской атаки на базу США в Саудовской Аравии 1 марта.

Таким образом, количество погибших американцев в ходе войны с Ираном достигло семи человек.

В сообщении отмечается, что имя погибшего будет опубликовано спустя 24 часа после того, как будут уведомлены его ближайшие родственники.