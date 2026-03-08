x
08 марта 2026
08 марта 2026
08 марта 2026
08 марта 2026
Мир

Centcom сообщил о гибели седьмого американского военнослужащего с начала войны с Ираном

Война с Ираном
США
время публикации: 08 марта 2026 г., 22:05 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 22:05
Centcom сообщил о гибели седьмого американского военнослужащего с начала войны с Ираном
CENTCOM

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщило, что от ран скончался еще один военнослужащий США. Серьезные ранения были получены им во время иранской атаки на базу США в Саудовской Аравии 1 марта.

Таким образом, количество погибших американцев в ходе войны с Ираном достигло семи человек.

В сообщении отмечается, что имя погибшего будет опубликовано спустя 24 часа после того, как будут уведомлены его ближайшие родственники.

