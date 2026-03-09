8 марта был обстрелян дом певицы Рианны, стрелявшая задержана

В Беверли-Хиллз неизвестная женщина 8 марта открыла огонь по дому американской певицы Рианны, когда та находилась внутри, сообщают Los Angeles Times и Reuters со ссылкой на местную полицию.

Рианна. Фотогалерея

По данным источников, злоумышленница произвела около десяти выстрелов из белого электромобиля Tesla, при этом как минимум одна пуля попала в стену особняка. Пострадавших нет.

Подозреваемая – 30-летняя женщина – была задержана вскоре после стрельбы. Мотивы нападавшей пока не называются. Полиция продолжает расследование.