8 марта был обстрелян дом певицы Рианны, стрелявшая задержана
время публикации: 09 марта 2026 г., 06:10 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 06:15
В Беверли-Хиллз неизвестная женщина 8 марта открыла огонь по дому американской певицы Рианны, когда та находилась внутри, сообщают Los Angeles Times и Reuters со ссылкой на местную полицию.
По данным источников, злоумышленница произвела около десяти выстрелов из белого электромобиля Tesla, при этом как минимум одна пуля попала в стену особняка. Пострадавших нет.
Подозреваемая – 30-летняя женщина – была задержана вскоре после стрельбы. Мотивы нападавшей пока не называются. Полиция продолжает расследование.
