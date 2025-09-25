Певица Риханна объявила о рождении дочери

Американская певица Риханна (Рианна) объявила о рождении третьего ребенка – девочки по имени Роки Айриш Майерс.

На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала фото с новорожденной девочкой, указав дату ее рождения – 13 сентября 2025 года.

Портал TMZ пишет, что девочка родилась в Лос-Анджелесе, и напоминает, что у Риханны и американского рэпера Ракима Майерса (ASAP Rocky) уже есть два сына, родившихся в 2022 и 2023 годах.

Риханна (Робин Риханна Фенти) родилась 20 февраля 1988 года в Сент-Майкле, Барбадос. Петь начала примерно с семи лет. Вскоре после окончания школы она познакомилась с известным продюсером Эваном Роджерсом. Работая с ним, Риханна перебралась в США, где вышел ее первый альбом. На сегодняшний день она – одна из самых успешных и востребованных певиц не только в Америке, но и во всем мире. Риханна является вторым артистом и первой певицей с Барбадоса, получившей премию "Грэмми" (за песню "Umbrella" в 2008 году). В 2009-м журнал Glamour назвал ее "Женщиной года". Многократно она оказывалась в топах рейтингов самых сексуальных женщин мира по версии журналов Maxim, FHM и других. Личное состояние певицы оценивается более чем в полмиллиарда долларов. 30 ноября 2021 года Барбадос вышел из-под власти британской короны, став парламентской республикой. На торжественной церемонии по этому поводу Рианна была объявлена национальным героем Барбадоса.