09 мая 2026
последняя новость: 10:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Бывшая вице-президент США Камала Харрис раскритиковала Трампа за войну с Ираном

время публикации: 09 мая 2026 г., 09:59 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 10:06
Бывшая вице-президент США Камала Харрис раскритиковала Трампа за войну с Ираном
Бывшая вице-президент США Камала Харрис резко раскритиковала президента Дональда Трампа за войну с Ираном, назвав происходящее "чушью". Об этом она заявила во время выступления в Лас-Вегасе.

"Когда смотришь на эту войну с Ираном, которую американский народ не хочет и которую вообще не следовало начинать... Это все просто чушь", – сказала Харрис. Она также высмеяла заявления Трампа о том, что иранская ядерная программа якобы была полностью уничтожена.

По словам Харрис, администрация Трампа проявляет "глубокую безответственность", а политика Белого дома сделала США менее надежным партнером для союзников. Она добавила, что Вашингтон при нынешнем руководстве теряет международное влияние.

Выступление Харрис прозвучало на фоне продолжающихся споров в США вокруг военной кампании против Ирана и роли Конгресса в одобрении боевых действий.

