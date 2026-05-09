85-летнюю петербурженку задержали за плакат: "Не прикрывайте свои преступления народной Победой"

время публикации: 09 мая 2026 г., 15:53 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 16:14
85-летняя Людмила Васильева, жительница Петербурга, вышла 9 мая к Соловецкому камню с плакатом: "Не прикрывайте свои преступления народной Победой". Васильева также принесла к мемориалу узникам ГУЛАГа букет цветов и свечу, сообщает "Медуза".

Васильеву задержали и отвезли в 43-й отдел полиции. Вместе с ней в полицию забрали журналиста, освещавшего акцию.

Из полиции Васильеву отпустили без составления протокола об административном правонарушении. От нее требовали написать объяснения, но она отказалась, сославшись на 51 статью Конституции РФ, в которой записано. что "никто не обязан свидетельствовать против себя самого".

Людмила Васильева регулярно устраивает антивоенные акции. Ее неоднократно задерживали. В 2024 году она собиралась участвовать в выборах губернатора Петербурга, но не смогла собрать достаточно подписей для выдвижения. В марте 2026 года записала видеообращение, в котором призвала к тихому протесту.

