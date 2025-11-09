В Таиланде перевернулся автобус с иностранными туристами, множество пострадавших

Вечером 8 ноября на трассе Лампанг-Чиангмай в северном Таиланде туристический автобус Sri Thawong Tour, следовавший из Чиангмая в Бангкок, перевернулся на спуске с перевала Кхун Тхан (район Ханг Чат, провинция Лампанг).

В автобусе находились 38 иностранных туристов. Госпитализированы не менее 12 человек, несколько из них в тяжелом состоянии.

Среди пассажиров были граждане Индии и Пакистана, пишет местное издание Chiang Mai News.

По предварительной версии, автобус потерял управление на скользкой дороге.