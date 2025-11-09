Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 34 из 69 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 44 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 9 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине 69 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 34 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 32 ударных БПЛА в девяти локациях и падения фрагментов в одной локации. Причинен значительный ущерб в Одесской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 9 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 44 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской и Ростовской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются. СМИ сообщают, что были атакованы ТЭЦ в Воронеже и предприятие "Казаньоргсинтез" в Татарстане.