Трамп: заложники будут освобождены 13 или 14 октября

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Газе "заложники будут освобождены в понедельник или во вторник" (то есть 13 или 14 октября).

"Их очень сложно вернуть, но мы их вернем, и это будет радостный день", – заявил американский президент.

Он также сообщил о намерении прилететь в Египет, "чтобы подписать соглашение".

Трамп выразил надежду на прочный мир на Ближнем Востоке, который обеспечит освобождение всех оставшихся заложников.

"Мы положили конец семи крупным войнам и конфликтам, и это восьмая, – сказал Трамп. – Я думал, что быстрее всего это произойдет в российско-украинском конфликте, и я думаю, что так и будет, но они теряют по 7000 человек в день".

Трамп поблагодарил лидеров Турции, Катара и Египта за их усилия по достижению соглашения о прекращении огня в Газе и освобождению заложников, отметив, что другие страны, такие как Иордания и Саудовская Аравия, также поддержали эти шаги.

"Президент Эрдоган лично участвовал в борьбе с ХАМАСом и другими группировками, Индонезия была просто потрясающим примером", – заявил Трамп.