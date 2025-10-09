x
09 октября 2025
09 октября 2025
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 87 из 112 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 19 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 09 октября 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 09:06
Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 9 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 112 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 87 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 22 ударных БПЛА в 12 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 9 октября были перехвачены 19 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Волгоградской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Орловской, Саратовской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Информация о причиненном ущербе уточняется.

