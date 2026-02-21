Макрон приветствовал решение Верховного суда США, отменившего тарифную программу Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал решение Верховного суда США, который отменил глобальную тарифную программу президента Дональда Трампа, заявив, что это показывает важность верховенства закона и системы сдержек и противовесов в демократии. По словам Макрона, "хорошо, что есть Верховный суд и верховенство закона в демократии".

20 февраля Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп нарушил федеральный закон, когда в одностороннем порядке ввел пошлины в отношении большинства стран мира. За это решение проголосовали шесть судей, трое были против. Председатель Верховного суда Джон Робертс, выступая от имени судей, заявил, что президент должен был получить разрешение от Конгресса на введение пошлин. Чрезвычайные полномочия, на которые ссылался Трамп, по мнению суда, не соответствуют требованиям закона.

Судья Бретт Кавано, проголосовавший против, считает, что у Трампа по-прежнему имеются другие инструменты для введения пошлин, подобных тем, что были оспорены судом.

Решение суда аннулирует пошлины, введенные на основании закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Пошлины на сталь и алюминий, введенные на основании других законов, остаются в силе.

После этого президент США Дональд Трамп объявил, что подписал в Овальном кабинете указ о введении "глобальной" пошлины в 10% на импорт из всех стран мира. По его словам, мера вступит в силу "почти немедленно". Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Белый дом уточнил, что указ будет действовать 150 дней и вступит в силу 24 февраля. "Благодаря этому шагу США смогут остановить отток своих долларов к иностранным производителям, – говорится в заявлении. – Увеличив внутреннее производство, США смогут исправить дефицит своего платежного баланса, создать высокооплачиваемые рабочие места и снизить издержки для потребителей".

Также в сообщении сказано, что "разочаровывающее решение Верховного суда не остановит президента в его усилиях переформатировать давно искаженную мировую торговую систему, которая нанесла ущерб экономической и национальной безопасности".