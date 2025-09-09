x
09 сентября 2025
|
последняя новость: 16:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2025
|
09 сентября 2025
|
последняя новость: 16:42
09 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Протесты и погромы в Непале. СМИ: президент подал в отставку следом за премьером

Азия
Соцсети
Акции протеста
время публикации: 09 сентября 2025 г., 15:36 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 16:34
Протесты и погромы в Непале: президент подал в отставку следом за премьером
AP Photo/Niranjan Shrestha

Президент Непала Рам Чандра Паудел подал в отставку на фоне беспорядков в стране, пишет India Today. Ранее было объявлено об отставке премьер-министрп Непала Кхадги Прасада Шармы Оли.

Однако офис Паудела отвергает публикации о его отставке.

После блокировки соцсетей протесты в Непале привели к смене власти. Фоторепортаж

Отставкам предшествовали кровавые столкновения: по данным СМИ, погибли около 20 человек.

На прошлой неделе правительство Непала заблокировало 26 платформ социальных сетей, включая Facebook, X и YouTube, из-за отказа компаний зарегистрироваться в Непале. Решение властей привело к массовым акциям протеста и столкновениям демонстрантов с полицией.

Были подожжены здание парламента страны и резиденция премьера, разграблены дома министров.

Индийские СМИ писали о задействовании армейских вертолетов для эвакуации министров.

Власти объявляли комендантский час.

Доступ к соцсетям в Непале был временно заблокирован, а затем – восстановлен.

Организаторы протеста потребовали объявить главой правительства мэра Катманду Балендру Шаха.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 сентября 2025

Протесты в Непале после блокировки соцсетей, премьер-министр подал в отставку