После блокировки соцсетей протесты в Непале привели к смене власти. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Массовые протесты в Непале после попытки властей блокировать доступ к соцсетям. Множество погибших и раненых. Были подожжены здание парламента страны и резиденция премьера, разграблены дома министров.

Премьер-министр Непала подал в отставку.

Доступ к соцсетям в Непале был временно заблокирован, а затем – восстановлен.