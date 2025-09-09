x
Фото

После блокировки соцсетей протесты в Непале привели к смене власти. Фоторепортаж

Азия
Соцсети
Акции протеста
время публикации: 09 сентября 2025 г., 15:05 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 15:06

Фото: Associated Press

Массовые протесты в Непале после попытки властей блокировать доступ к соцсетям. Множество погибших и раненых. Были подожжены здание парламента страны и резиденция премьера, разграблены дома министров.

Премьер-министр Непала подал в отставку.

Доступ к соцсетям в Непале был временно заблокирован, а затем – восстановлен.

