После блокировки соцсетей протесты в Непале привели к смене власти. Фоторепортаж
время публикации: 09 сентября 2025 г., 15:05 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 15:06
Фото: Associated Press
Массовые протесты в Непале после попытки властей блокировать доступ к соцсетям. Множество погибших и раненых. Были подожжены здание парламента страны и резиденция премьера, разграблены дома министров.
Премьер-министр Непала подал в отставку.
Доступ к соцсетям в Непале был временно заблокирован, а затем – восстановлен.
