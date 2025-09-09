МИД Испании запретил Смотричу и Бен-Гвиру въезд на территорию страны
Министерство иностранных дел Испании объявило, что внесло министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны.
В ответ Итамар Бен-Гвир заявил: "Не позволяйте мне въезжать, только откройте свободный доступ жителям Газы".
В июле 2025 года аналогичный шаг в отношении Смотрича и Бен-Гвира сделало правительство Нидерландов. Решение аргументировалось "подстрекательством к насилию против палестинцев, призывами к расширению незаконных поселений и к этнической чистке в секторе Газы".