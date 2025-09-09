В аэропорту Рима туристок по ошибке отправили в Тунис вместо Ниццы

Две туристки из США, желавшие вылететь из Рима в Ниццу, только сидя в самолете обнаружили, что летят не во Французскую Ривьеру, а в Тунис.

Эта история завирусилась в последние дни в TikTok и других социальных сетях.

Злую шутку с девушками сыграло созвучие названий. Они попросили в кассе два билета в Ниццу, которая на английском звучит как Нис (то есть "в Ниццу" звучит как "ту Нис"), а на кассе решили, что они просто назвали аэропорт, в который хотят попасть (Тунис).