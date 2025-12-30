ЦАХАЛ не будет признавать покончивших с собой солдат и резервистов "погибшими в бою"

Специальная комиссия Армии обороны Израиля и министерства обороны, созданная после волны самоубийств военнослужащих срочной службы и резервистов после начала войны, опубликовала свои рекомендации. В частности, принято решение не давать официального статуса павших военнослужащих тем, кто покончил с собой, но они будут признаваться "погибшими вследствие службы". Отчет комиссии был представлен министру обороны Исраэлю Кацу и начальнику Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Эялю Замиру.

По сообщению ЦАХАЛа, специалисты разработали специальный механизм поддержки для членов семей военнослужащих-срочников или резервистов, которые покончили с собой после завершения службы и при обстоятельствах, которые могут быть связаны с их службой.

Подчеркивается, что в работе комиссии принимали участие специалисты в сфере медицины и душевного здоровья – как из общественного сектора, так и из ЦАХАЛа, а также офицеры отдела работы с пострадавшими, юристы, представители министерства обороны и отдела по делам семей погибших. Комиссия изучала системные, социальные и моральные аспекты, связанные с тем, как военнослужащие ЦАХАЛа справляются с последствиями службы после демобилизации.

В сообщении подчеркивается, что комиссия рассматривала вопрос системно и принципиально и не изучала отдельные конкретные случаи. Комиссия порекомендовала проводить гражданские похороны покончивших с собой после военной службы, хотя их семьи получат все необходимое сопровождение, военные элементы на похоронах и определенные послабления в признании со стороны министерства обороны.

В случаях, когда будет установлено, что обстоятельства смерти могут быть связаны с военной службой, близкие покончивших с собой получат сопровождение и специального координатора от ЦАХАЛа на протяжении всего процесса признания в министерстве обороны, включая предоставление поддержки и разъяснений для обращения и подачи заявления в минобороны.

В случаях, когда будет установлено, что обстоятельства смерти соответствуют установленному в Законе о семьях, семья получит пакет поддержки в соответствии с законом и будет сопровождаться министерством обороны на протяжении многих лет.

В ходе своей работы комиссия углубленно изучала связь между военной службой и состояниями психического стресса и суицидальностью, включая возможные последствия после увольнения со службы.

Отметим, что рекомендации комиссии распространяются только на тех, кто служил в ЦАХАЛе во время нынешней войны, начиная с 7 октября, и в течение периода до двух лет со дня окончания их службы. Проверка будет проводиться без различия между служившими в боевых должностях и теми, кто не служил в боевых должностях. В рамках проверки будут учитываться, среди прочего, продолжительность службы, характер должности, воздействие исключительных событий и близость по времени между датой увольнения и смертью, а также другие уникальные и индивидуальные обстоятельства.

Что касается официального статуса, комиссия устанавливает: даже если будет доказана связь между самоубийством и военной службой, умерший не будет признан павшим ЦАХАЛа – из стремления сохранить статус павших ЦАХАЛа, погибших во время службы или в ходе оперативной деятельности, подчеркивает "Исраэль а-Йом". Вместе с тем, с учетом длительного периода боевых действий, рекомендовано применять "обнимающий и расширяющий" подход, в рамках которого министерство обороны сможет признавать умерших как тех, кто "погиб вследствие службы" – категория, существующая и сегодня.

Такое признание позволит семьям получать определенные выплаты от министерства обороны, а также приведет к тому, что имена умерших будут внесены в Зал памяти в статусе "погибших вследствие службы". В ЦАХАЛе и министерстве обороны подчеркивают, что основная новизна рекомендаций – не в изменении юридического определения, а в военном сопровождении, поддержке семей и попытке дать максимально эффективный, тактичный и оптимальный ответ на исключительную реальность, возникшую вследствие войны.