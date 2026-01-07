Семьи солдат, покончивших с собой после окончания службы, подали иск в БАГАЦ

Близкие военнослужащих и резервистов, которые покончили с собой после завершения службы, подали в БАГАЦ иск с требованием приостановить реализацию рекомендаций специальной комиссии ЦАХАЛа и министерства обороны по проблеме посмертного статуса этих людей.

Истцы утверждают, что государство обязано обеспечить полноценное и равное признание бойцов, которые лишились жизни вследствие перенесенных во время военной службы проблем, павшими воинами ЦАХАЛа – точно так же, как признают погибших в бою, сообщает "Исраэль а-Йом".

Близкие покончивших с собой военнослужащих утверждают, что введение дополнительного статуса для самоубийц – "погибшие вследствие военной службы" – по сути, увековечит дискриминационное и унизительное отношение к памяти погибших и к их семьям. Они требуют предоставить военнослужащим, которые свели счеты с жизнью уже после демобилизации со срочной или с резервистской службы, официальное захоронение на военном кладбище. Напомним, комиссия рекомендовала гражданские похороны "с военными элементами".

Брат резервиста Рои Васерштейна Том Васерштейн напомнил, что его брат отслужил, в общей сложности, 300 дней в медицинском эвакуационном подразделении, в мае 2025 года завершил резервистскую службу, а затем лишил себя жизни. "Министерство обороны рассмотрело его случай и установило прямую связь между его самоубийством и его военной службой, поэтому он был признан павшим военнослужащим, а мы – семьей павшего, – заявил он. – Однако Рои не получил полного статуса: его имя не увековечат на мемориалах, он не похоронен на военном кладбище, а мы как его семья не приглашены на официальные церемонии Дня Памяти. Рои отдал свою душу в бою, он не смог продолжать жить с тем, чему стал свидетелем во время военной службы. Комиссия была создана именно из-за случая с моим братом, чтобы разработать изменения, но мы остались, где были".

Адвокат Ротем Бен-Симхон, представляющая истцов, сообщила, что с начала войны из-за психологических проблем и ПТСР покончили с собой не менее 74 военнослужащих, имели место 279 попыток суицида. "Не существует павших "второго сорта", – подчеркнула она. – Государство должно признать этих людей погибшими воинами ЦАХАЛа".