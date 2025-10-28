x
28 октября 2025
|
последняя новость: 16:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 октября 2025
|
28 октября 2025
|
последняя новость: 16:10
28 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

С января 2024 по июль 2025 года 279 военнослужащих пытались покончить с собой

Погибшие
ЦАХАЛ
Социальные проблемы
Психология
время публикации: 28 октября 2025 г., 15:11 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 15:11
С января 2024 по июль 2025 года 279 военнослужащих пытались покончить с собой
Yonatan Sindel/Flash90

279 военнослужащих пытались совершить самоубийство в период с января 2024 года по июль 2025 года. Об этом свидетельствуют представленные ЦАХАЛом данные, изложенные в отчете Исследовательского отдела Кнессета, который был подготовлен по запросу депутата Офира Касифа.

Как сообщает "Гаарец", 33 попытки суицида признаны тяжелыми – то есть, действия военнослужащего могло привести к смерти или к серьезному ранению.

Отмечается также, что до сих пор ЦАХАЛ не собирал данные о попытках самоубийства, и процесс их регистрации начали лишь в 2024 году: в отчет включаются только случаи, о которых было сообщено специалистам по психическому здоровью в армии. В статистику также включены только случаи, касающихся действующих солдат и офицеров: попытки самоубийства, предпринятые военнослужащими после демобилизацию, в нее не входят.

Согласно официальным данным ЦАХАЛа, с 7 октября 2023 года и до конца 2023 года покончили с собой семь военнослужащих (и срочников, и резервистов), в 2024 году их было уже 21. С начала 2025 года до июля 2025 года покончили с собой 16 военнослужащих.

В ЦАХАЛе связывают рост количества суицидов с существенным увеличением количества военнослужащих, прежде всего, резервистов. При этом в армии отмечают снижение числа самоубийств, вызванных личными обстоятельствами – одновременно с увеличением числа суицидов, ставших следствием тяжелых переживаний на военной службе.

Координаты центров психологической помощи для военнослужащих:

Центр поддержки "Эран" – первая психологическая помощь для солдат: *2201

Центр поддержки срочников и резервистов, действующий при ЦАХАЛе с участием профессиональных психологов и психиатров, работающий 24/7: *6690, добавочный номер 4

Горячая линия "Нефеш ахат": *8944

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2025

Военнослужащий ЦАХАЛа найден без признаков жизни, предполагается суицид
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 августа 2025

Разрешено к публикации: капитан "Коммандо" Йосеф-Хаим Ашраф найден мертвым в лесу возле Тверии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 августа 2025

Бойцы с ПТСР устроили акцию протеста возле Кирии в Тель-Авиве и перекрыли Аялон
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 июля 2025

ЦАХАЛ рассмотрит возможность признания резервистов, покончивших с собой, павшими в бою