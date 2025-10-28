С января 2024 по июль 2025 года 279 военнослужащих пытались покончить с собой

279 военнослужащих пытались совершить самоубийство в период с января 2024 года по июль 2025 года. Об этом свидетельствуют представленные ЦАХАЛом данные, изложенные в отчете Исследовательского отдела Кнессета, который был подготовлен по запросу депутата Офира Касифа.

Как сообщает "Гаарец", 33 попытки суицида признаны тяжелыми – то есть, действия военнослужащего могло привести к смерти или к серьезному ранению.

Отмечается также, что до сих пор ЦАХАЛ не собирал данные о попытках самоубийства, и процесс их регистрации начали лишь в 2024 году: в отчет включаются только случаи, о которых было сообщено специалистам по психическому здоровью в армии. В статистику также включены только случаи, касающихся действующих солдат и офицеров: попытки самоубийства, предпринятые военнослужащими после демобилизацию, в нее не входят.

Согласно официальным данным ЦАХАЛа, с 7 октября 2023 года и до конца 2023 года покончили с собой семь военнослужащих (и срочников, и резервистов), в 2024 году их было уже 21. С начала 2025 года до июля 2025 года покончили с собой 16 военнослужащих.

В ЦАХАЛе связывают рост количества суицидов с существенным увеличением количества военнослужащих, прежде всего, резервистов. При этом в армии отмечают снижение числа самоубийств, вызванных личными обстоятельствами – одновременно с увеличением числа суицидов, ставших следствием тяжелых переживаний на военной службе.

Координаты центров психологической помощи для военнослужащих:

Центр поддержки "Эран" – первая психологическая помощь для солдат: *2201

Центр поддержки срочников и резервистов, действующий при ЦАХАЛе с участием профессиональных психологов и психиатров, работающий 24/7: *6690, добавочный номер 4

Горячая линия "Нефеш ахат": *8944