Община

В Кнессете обсудили право солдат заранее выбирать характер собственных похорон

время публикации: 12 мая 2026 г., 15:16 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 15:16
Yonatan Sindel/Flash90

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре добилась создания совместной рабочей комиссии ЦАХАЛа и министерства обороны, которая должна рассмотреть возможность позволить военнослужащим заранее определять характер собственных похорон через доверенных лиц, не являющихся родственниками первой степени.

Речь идет, прежде всего, о солдатах-одиночках: не имеющих семейной поддержки репатриантах или тех, кто находится в конфликте с родственниками по вопросам религиозной и личной идентичности.

После предыдущего заседания на эту тему комиссия обратилась к министру обороны с просьбой поручить ЦАХАЛу найти решение, не требующее длительного законодательного процесса. Предложение комиссии заключается в том, чтобы солдат еще при жизни мог указать, какую форму похорон он хотел бы получить в случае гибели во время службы.

"Мы обсуждаем болезненную и чувствительную тему, – отметил председатель комиссии Гилад Карив. – Мы уже слышали выступления семей погибших, и мы хотим найти решение без необходимости менять закон. Если военнослужащие могут заранее определить, разрешают ли они изъятие спермы после гибели, они могут определить и характер своих похорон".

По его словам, если ЦАХАЛ разработает четкий набор процедур, это поможет избежать ситуаций с задержкой похорон и позволит военнослужащим, вышедшим из ультраортодоксальной среды, быть похороненными в соответствии со своими убеждениями.

