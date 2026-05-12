Астробиологи обнаружили статистическую "подпись" жизни во Вселенной

Ученые Института Вейцмана предложили искать внеземную жизнь не только по наличию определенных молекул, но и по статистическому распределению этих молекул в инопланетных образцах.

Десятилетиями астробиологии при поиске внеземной жизни задавались вопросом: какие молекулы искать на других планетах, чтобы они подтвердили наличие там жизни? Новое исследование, опубликованное в Nature Astronomy, предлагает иной подход – искать не только сами молекулы, но и анализировать их скрытый порядок.

Доктор Гидеон Йоффе и его коллеги применили статистические методы, которые давно используются в экологии. Там биоразнообразие измеряют двумя параметрами: богатством (сколько видов присутствует) и равномерностью (насколько они равномерно распределены). Ту же логику астробиологи применили к органической химии: ученые проанализировали около 100 наборов данных – аминокислоты и жирные кислоты из микробов, почв, окаменелостей, метеоритов, астероидов и лабораторных синтетических образцов.

Результат оказался устойчивым: биологические образцы демонстрируют характерные закономерности, отличающие их от небиологической химии. Аминокислоты в образцах биологического происхождения более разнообразны и равномерно распределены. С жирными кислотами картина обратная: небиологические источники дают более равномерное распределение, чем биологические.

Метод с высокой надежностью позволил разделить живое и неживое даже в сильно деградировавших образцах, например, в скорлупе ископаемых яиц динозавров статистическая "подпись" жизни сохранялась.

Ученые пишут: "Метод способен уловить не только различие между живым и неживым, но и степени сохранности и изменения живого".

Они отмечают, что метод применим к любому источнику данных, которые уже собирают или будут собирать аппараты на Марсе, спутнике Юпитера Европе и спутниках Сатурна – Энцеладе или Титане. Авторы подчеркивают: одного только статистического метода для доказательства наличия внеземной жизни недостаточно, нужны и другие независимые подтверждения. Но если разные подходы указывают на возможность жизни – это становится по-настоящему весомым аргументом.