13 августа 2025
13 августа 2025
13 августа 2025
13 августа 2025
Община

Гендерная дискриминация в отношении паралимпийской медалистки. Компенсация: 30000 шекелей

время публикации: 13 августа 2025 г., 15:08
Гендерная дискриминация в отношении паралимпийской медалистки. Компенсация: 30000 шекелей
Фото: Лилах Вайс

Мировой суд в Тель-Авиве постановил, что компания "Ракевет Исраэль" выплатит Рони Охайон – одной из ведущих игроков паралимпийской сборной Израиля по голболу и серебряной медалистке Паралимпийских игр в Париже – около 30000 шекелей в качестве компенсации за дискриминацию, а также судебные издержки, вследствие инцидента принудительного разделения по признаку пола, произошедшего в августе 2023 года в поезде.

Во время поездки контролёр потребовал, чтобы Охайон, женщина с инвалидностью, сопровождаемая собакой-поводырём, покинула предназначенное для инвалидов место, так как мужчина-ортодокс, также с инвалидностью, отказался сидеть рядом с ней. Совместно с движением "Свободный Израиль" и при поддержке адвоката Ади́и Шайновальд из адвокатской конторы "Келаи, Розен и партнёры" Охайон подала иск против железнодорожной компании за вопиющую дискриминацию, которой подверглась.

Компенсация присуждена в рамках мирового соглашения, утверждённого судом, после того как компания изначально отказалась признать свою ответственность. В рамках соглашения "Ракевет Исраэль" обязалась уточнить внутренние инструкции, разместить в вагонах и на платформах наглядные таблички, запрещающие требовать от пассажиров смены места на основании их пола, проводить обучение сотрудников по вопросам недопустимости дискриминации, а также разработать адаптированные учебные программы. Кроме того, руководство обязалось проинформировать представителей работников и внедрить новые правила на практике, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

