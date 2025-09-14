Израильтяне выбирали имена новорожденным в честь исламского пророка и войны с Ираном

Накануне Рош а-Шана Управление регистрации народонаселения опубликовало рейтинг самых популярных имен для детей, родившихся в Израиле в уходящем году (по иудейскому календарю). Статистика была подведена 9 сентября, но ТОП-10 едва ли изменится.

Среди родившихся в уходящем году мальчиков (в целом, по всему населению) самым популярным было имя Мухаммад, уже много лет удерживающее первое место в списке самых популярных имен для новорожденных. На втором месте – Йосеф (Юсуф среди израильских арабов), на третьем месте – Адам. На четвертом месте среди всех новорожденных находится имя Давид.

Впервые в ТОП-5 попало имя Лави – лев, в Управлении регистрации народонаселения считают, что причиной неожиданного всплеска популярности этого имени стала война с Ираном, получившая название "Народ как лев" ("Ам ке-Лави").

На шестом месте – Ариэль, на седьмом – Омер, на восьмом – Рафаэль, на девятом месте по популярности среди всего населения стало имя Ури, и на десятом месте – Иегуда.

ТОП-10 самых популярных имен для мальчиков в еврейском секторе выглядит так: Лави вырывается на первое место, на втором – Ариэль, на третьем – Давид, на четвертом – Рафаэль, на пятом – Ури, на шестом – Иегуда, на седьмом – Элия, на восьмом – Ари, на девятом – Эйтан, и на десятом месте по популярности среди новорожденных еврейского сектора имя Михаэль.

Среди девочек, в целом по населению на первом месте по популярности имя Авигайль, на втором – Мирьям (Марьям в арабском секторе), на третьем – Либи, на четвертом – Тамар, на пятом – Сара, на шестом месте – Лея, на седьмом – Яэль, на восьмом – Эла, на девятом месте Аяла, и на десятом месте в целом по стране находится имя Ноа.

В еврейском секторе самым популярным именем для девочек также стало имя Авигайль, на втором месте – Тамар, на третьем – Либи, на четвертом – Яэль, на пятом – Сара, на шестом – Эла, на седьмом – Ноа, на восьмом – Лея, на девятом – Аяла, и замыкает первую десятку самых популярных имен для девочек-евреек имя Эстер.