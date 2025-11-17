Начала работу бесплатная Школа финансовой грамотности для пожилых людей от фонда "Яд Ицхак"

Благотворительный фонд помощи русскоязычным репатриантам "Яд Ицхак" запустил на прошлой неделе первую лекцию пилотного курса "Школа финансовой грамотности для поколения "гиль шлиши" в Маале-Адумим. Место первого курса выбрано не случайно – 17% жителей Маале-Адумим – русскоязычные репатрианты, среди которых очень много пожилых людей.

Всего в планах пять курсов в разных городах. Каждый курс – это восемь полноценных лекций по 2,5 часа от ведущих русскоязычных экспертов в области страхования, социальной помощи, банковских сервисов, личных финансов. Задача курса проинформировать старшее поколение русскоязычных израильтян о возможностях и рисках современной цифровой экономики и взаимодействии с государством через онлайн-сервисы.

В рамках первой лекции эксперты страхового агентства "Защита", принадлежащего Ярику Моргану, рассказали жителям Маале-Адумим о возможностях управления пенсионными доходами, даже если ты уже находишься на пенсии; о том, где и как искать "потерянные" пенсии, какие страховки существуют для пожилых людей (в том числе в вопросах страхования жизни).

Коснулись также темы мошенников, представляющихся страховыми агентами, как их распознать и не попасться на удочку (более подробно тема кибермошенничества будет освещена в следующих лекциях).

Далее в программе будут рассмотрены такие важные вопросы, как:

- планирование бюджета и управление расходами

- вопросы наследования и предотвращение семейных конфликтов

- социальная помощь – пособия, надбавки, инвалидность и реализация прав

- цифровые государственные и банковские сервисы, правила безопасности

- как защитить себя от интернет- и цифровых мошенников

Программа курса полностью одобрена, государство финансирует 80% расходов на организацию курса, оставшуюся часть покрывает фонд "Яд Ицхак". Для самих участников – пожилых русскоязычных израильтян – курс абсолютно бесплатен.

Примечательно, что организаторы выбрали для первой площадки не города Гуш-Дана, а небольшой по израильским меркам городок в Иудее. По словам представителя фонда Одаи Сандлер, это был осознанный выбор: "Мы могли бы провести первые потоки в Хайфе или Бат-Яме, но в крупных городах и так постоянно проходит самая разнообразная активность, в том числе бесплатная. Маале-Адумим – самый крупный населенный пункт на территории Иудеи и Самарии – является в том числе одним из городов с значительной долей русскоязычного населения, причем с преобладанием пожилых людей, приехавших в Израиль в начале девяностых. Многие из них так и не абсорбировались до конца, плохо знают иврит и почти не умеют на нем читать – и именно такие пожилые люди часто становятся жертвами кибермошенников. Из-за региональных особенностей доступа к информации у жителей Маале-Адумим и подобных населенных пунктов намного меньше, чем у жителей больших городов".

Следующие четыре курса пройдут в Иерусалиме и Ашкелоне. Ближайший курс в Иерусалиме, в матнасе Писгат-Зеев, стартует 19 ноября.

Публикуется в рамках информационного партнерства