В преддверии праздника Сигд опубликована статистика об эфиопской общине Израиля

Центральное статистическое бюро подготовило отчет о выходцах из Эфиопии, проживающих в Израиле. Отчет приурочен к празднику эфиопских евреев Сигд, который в этом году отмечается 19-20 ноября (29 хешвана).

По данным ЦСБ на конец 2024 года, в Израиле проживали 177,6 тысяч выходцев из Эфиопии, из них 93,4 тысячи уроженцев Эфиопии и 84,2 "сабров" – родившихся в Израиле у выходцев из Эфиопии детей.

64,6% выходцев из Эфиопии живут в двух районах страны – 37,2% представителей этой общины проживают в Центральном районе Израиля, и 27,4% – в Южном районе.

По состоянию на конец 2024 года, городом с наибольшим количеством жителей – представителей общины эфиопских евреев – была Нетания (13,3 тысячи человек), а город с самой высокой долей эфиопских евреев среди населения – Кирьят-Малахи, где 13,8% жителей представляют эту общину.

В 2024 году из Эфиопии прибыли в Израиль 285 человек. В том же 2024 году у женщин эфиопской общины родилось 4010 детей. В среднем, на представительницу общины эфиопских евреев, по состоянию на 2024 год, было 2,54 ребенка.

В 2023-2024 учебном году в израильских школах учились 34,3 тысячи детей из общины эфиопских евреев, что составляет 2,2% от общего количества детей в системе еврейского образования.

Доля допуска до экзаменов на аттестат зрелости ("багрут") среди старшеклассников эфиопского происхождения составляла в том же учебном году 93,7% в сравнении с 95,1% среди всех учащихся-евреев.

При этом процент выпускников, продолжающих обучение в системе высшего образования, среди эфиопских евреев значительно выше среднего по стране (среди евреев) – 57,7% в сравнении с 39,1%.

В 2024 году на курсах профессиональной квалификации начали обучение 986 представителей эфиопской общины, что составляло 2,3% от общего количества обучавшихся на этих курсах.

В 2024-2025 году на академическую степень учились 4151 студентов из эфиопской общины, включая 534 студентов Открытого Университета.

В 2023-2024 году в Израиле были 2182 действующих спортсмена из эфиопской общины (1,5% от общего количества спортсменок и спортсменов в Израиле).

В 2024 году на учете социальных служб состояли 24,9 тысяч уроженцев Эфиопии (266,3 человека на каждую тысячу населения) и 20,1 тысяча детей, родившихся в Израиле у уроженцев Эфиопии (252,7 на 1000 человек).

В 2023 году среди представших перед судом за различные правонарушения 7,6% были представителями эфиопской общины, при этом процент несовершеннолетних, представших перед судом, несколько ниже, чем процент взрослых (7,1% и 7,7% соответственно).