Израильские школьники вошли в число лучших на World Scholar’s Cup в Праге и поедут в Йель

Израильские школьники успешно выступили на международном этапе интеллектуального турнира World Scholar"s Cup (WSC), прошедшем в Праге. В соревнованиях приняли участие около 1600 школьников из 43 стран, включая США, Великобританию, Японию, Индию, Кению, Турцию, Германию, Болгарию, Объединенные Арабские Эмираты и другие государства. Израиль представляли около 150 учащихся из нескольких школ страны, показавших одни из лучших результатов турнира.

Одной из самых успешных команд стала сборная средней школы имени Шарет из Кфар-Сабы. В Праге школу представляли 18 учеников – 12 участников младшей возрастной категории (Junior) и шесть старшей (Senior). Все они вернулись с медалями и кубками, успешно выступив в дебатах, аналитическом письме, интеллектуальных тестах и командных соревнованиях.

Главного успеха команда добилась в дебатах. Рони Цур, Лиан Даймонд и Ума Масенжник стали победителями международного командного турнира по дебатам, заняв первое место среди сотен команд. Кроме того, Рони Цур завоевала первое место в личном дебатном зачете. Три команды Шарет оказались в ТОП-15 общего командного зачета среди примерно 350 юниорских команд.

Высокие результаты показали и старшие школьники. Команда Ури Дольфина, Йоава Бен-Лулу и Лиэль Макорин заняла пятое место в командном зачете Knowledge Challenge, седьмое место в Scholar"s Bowl и вошла в восьмерку сильнейших команд общего зачета своей возрастной категории.

Успешно выступили и другие израильские команды. В числе лидеров турнира оказались 27 учащихся школы "Ахад а-Ам" из Петах-Тиквы, также завоевавшие многочисленные медали и кубки в различных дисциплинах. Пять первых мест в их копилке успехов.

Выступление сразу нескольких израильских школ подтвердило высокий уровень подготовки израильских участников на международной академической арене.

World Scholar"s Cup проводится более чем в 60 странах мира и объединяет школьников, соревнующихся в дебатах, аналитическом письме, индивидуальных и командных интеллектуальных испытаниях, а также в Scholar"s Bowl – масштабной командной викторине. Победители международных этапов получают приглашение на Tournament of Champions – финальный турнир, который ежегодно проходит в Йельском университете.

По итогам соревнований израильские команды получили приглашение принять участие в финале World Scholar"s Cup в Йеле.

Во время пребывания в Праге ученики школы имени Шарет встретились с послом Израиля в Чехии Амиром Вайсбродом. В ходе встречи школьники рассказали о своем участии в турнире, обсудили с дипломатом вопросы образования, международного сотрудничества, представления Израиля на мировой академической арене, а также смогли задать интересующие их вопросы.

Несмотря на международные успехи, участие израильских школьников в подобных соревнованиях по-прежнему финансируется главным образом их семьями. По словам организаторов поездки команды школы имени Шарет, в этом году не удалось привлечь ни одного коммерческого спонсора. Поддержка со стороны муниципалитетов также остается крайне ограниченной.

На фоне успехов, которых израильские школьники добиваются на крупнейших международных интеллектуальных соревнованиях, такая ситуация выглядит недальновидной. Поддержка талантливых детей – это инвестиция в будущее страны, способная принести обществу гораздо больший эффект, чем многие разовые имиджевые проекты.