Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 20 июля, жара немного спадет, но температура будет выше среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 22-32 градусов, в Тель-Авиве – 23-31, в Хайфе – 23-31, в Эйлате – 29-42, в Беэр-Шеве – 22-36, на побережье Мертвого моря – 29-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-32, в Ариэле – 23-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-37, на Голанских высотах – 23-38.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 25 км/ч).

Во вторник-четверг – жарко. В пятницу температура немного понизится. В субботу ожидается резкое повышение температуры, будет очень жарко. В воскресенье жара немного спадет.