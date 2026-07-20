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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 20 июля: жарко, малооблачно

Погода
время публикации: 20 июля 2026 г., 05:44 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 05:55
Прогноз погоды в Израиле на 20 июля: жарко, малооблачно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 20 июля, жара немного спадет, но температура будет выше среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 22-32 градусов, в Тель-Авиве – 23-31, в Хайфе – 23-31, в Эйлате – 29-42, в Беэр-Шеве – 22-36, на побережье Мертвого моря – 29-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-32, в Ариэле – 23-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-37, на Голанских высотах – 23-38.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 25 км/ч).

Во вторник-четверг – жарко. В пятницу температура немного понизится. В субботу ожидается резкое повышение температуры, будет очень жарко. В воскресенье жара немного спадет.

Израиль
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