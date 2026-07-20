11-я ночь военного противостояния США и Ирана: удары по командным центрам и ПВО

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной серии ударов по территории Ирана. Это была девятая подряд волна американских атак и 11-я ночь нынешнего этапа военного противостояния.

Американские силы атаковали иранские военные командные центры, позиции противовоздушной обороны, объекты берегового наблюдения, морские силы, площадки запуска ракет и беспилотников, а также сети связи. В CENTCOM заявили, что целью ударов остается снижение способности Ирана атаковать торговые суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп, комментируя операцию, заявил журналистам, что американские военные вновь нанесли по Ирану "очень мощный удар".

Иранские государственные СМИ сообщили об американских ударах по Тебризу на северо-западе страны. Взрывы также были слышны в портовых городах Бендер-Махшехр и Бендер-Хомейни в провинции Хузестан, а также в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Какие именно объекты были поражены и каков масштаб ущерба, пока неясно.

В предыдущие ночи американские удары уже затрагивали военные и транспортные объекты в Хормозгане, Хузестане, Бушере и Систане и Белуджистане.

На фоне обмена ударами Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о пожаре на судне примерно в 15 км к северо-западу от Кумзара у побережья Омана. Причина пожара первоначально не была установлена. КСИР позднее заявил, что атаковал два нефтяных танкера к югу от Ормузского пролива, которые якобы отклонились от "безопасного маршрута".

Кроме того, КСИР объявил о ракетном ударе по американским военно-транспортным самолетам C-17 и патрульным самолетам P-8 на территории аэропорта Акабы в Иордании. США и власти Иордании на момент публикации это заявление не подтверждали.