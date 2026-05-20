Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в йешиве в Бней-Браке

В днем 20 мая в йешиве на улице Ари в Бней-Браке был смертельно ранен ножом 52-летний мужчина. Подозреваемый скрылся с места преступления до прибытия полиции.

Спустя несколько часов пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что подозреваемый был обнаружен и задержан в Бейт-Шемеше.

Про задержанного известно то, что ему 52 года, он не имеет постоянного места жительства, был лично знаком с убитым. Инцидент носит криминальный характер.