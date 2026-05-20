20 мая 2026
последняя новость: 20:46
Пресса

"Исраэль а-Йом" об убийстве в Бней-Браке: бездомный перерезал горло раввину Ишаю Пору

Убийства
время публикации: 20 мая 2026 г., 20:15 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 20:22
Подробности об убийстве в Бней-Браке: бездомный перерезал горло раввину Ишаю Пору на глазах его сына
Garrett Millsl/Flash90

В среду днем в религиозном учебном заведении (колеле) на улице Ари в Бней-Браке был убит 53-летний раввин Ишай Пор. Нападавший перерезал ему горло на глазах единственного сына жертвы, 13-летнего подростка. Об этом написало

издание "Исраэль а-Йом".

По данным следствия, примерно за неделю до убийства между Пором и подозреваемым произошла ссора, предположительно из-за порядка восхождения к Торе. Подозреваемый тогда пригрозил Пору: "Я с тобой еще разберусь".

Издание пишет, что в колеле было известно, что угрожавший Пору мужчина имеет психическое расстройство, но не придали этому значения.

Спустя несколько часов после убийства полиция сообщила, что подозреваемый задержан в Бейт-Шемеше.

