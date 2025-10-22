24 октября в Тель-Авиве пройдет благотворительный книжный гараж-сейл "Фонарь"

Раз в полгода фонд помощи онкобольным детям "Шанс на жизнь" проводит мероприятие, которое позволяет дешево купить книги, а заодно сделать доброе дело.

В течение месяца волонтеры фонда собирали прочитанные книги по всему Израилю: в Иерусалиме, Беэр-Шеве, Ашдоде, Тель-Авиве, Нетании, Хайфе.

24 октября все эти книги будут выставлены на продажу, а вырученные деньги пойдут на помощь онкобольным детям. Фонд "Шанс на жизнь" уже 10 лет работает в Израиле и помогает детям, которые проходят лечение в больницах "Ихилов", "Шиба" и "Шнайдер".

Так что "Фонарь" дает возможность дешево купить хорошие книги на русском, иврите и английском, а заодно – сделать доброе дело.

Кроме книг на мероприятии будет насыщенная программа лекций и мастер-классов. Выступать на мероприятии будут раввин Мотл Гордон, педагог Дима Зицер, просветитель Тео Спиро, переводчица Ольга Дробот и писательница Евгения Пастернак.

Все они будут говорить о разных аспектах веры в современном мире: вера в будущее, доверие между детьми и из родителями, критическое мышление…

С 10 до 20 также будет работать детская зона для детей, игротека. Для подростков проведет мастер-класс организация "Прогулки".

"Фонарь" проходит в Тель-Авиве уже в шестой раз. На предыдущих мероприятиях выступали писатель Этгар Керет, журналист Андрей Аксенов, социолог Виктор Вахштайн и многие другие.

"Фонарь" пройдет 24 октября, в пятницу, в самом центре Тель-Авива, в 200 метрах от театра "Гешер", по адресу Shalma Road, 6, с 10:00 до 20:00.

Вход свободный.

Все подробности по ссылке