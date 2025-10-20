Количество покинувших страну израильтян выросло за последние годы на 125 тысяч

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре обсудила в понедельник, 20 октября, проблему значительно возросшего количества израильтян, покидающих страну и перебирающихся на постоянное место жительства в другие государства. Рост числа "йордим" начался еще до войны "Железные мечи" и существенно усилился с началом войны.

По материалам отчета исследовательского отдела Кнессета, с 2022 года миграционное сальдо в Израиле снизилось на 125 тысяч человек. В 2024 году в "Битуах Леуми" было подано более 8400 заявлений об аннулировании статуса резидента Израиля. Председатель комиссии Гилад Карив в ходе заседания заявил, что около миллиона израильтян живут за границей, и необходима государственная программа по их возвращению.

К заседанию исследовательский отдел Кнессета подготовил доклад, согласно которому в 2022-2023 годах наблюдался резкий рост числа израильтян, уезжающих на длительный срок. В 2022 году Израиль покинули 59400 граждан, что на 44% больше, чем годом ранее, а в 2023 году уехали уже 82800 человек.

Ожидаемо, наиболее заметный всплеск числа выезжающих пришелся на октябрь 2023 года – под влиянием "черной субботы" и начала войны "Железные мечи".

Рост числа выезжающих сохраняется и в 2024 году: количество израильтян, покинувших страну в январе-августе 2024 года, было примерно таким же, как за те же месяцы 2023 года (около 50 тысяч за этот период в каждом году).

Число израильтян, вернувшихся после длительного пребывания за границей, в 2023 году составило 24 200 человек, то есть меньше, чем в 2022 году, когда их было 29600. Эта тенденция продолжилась в 2024 году: за январь-август 2024 года вернулись 12100 человек против 15600 за тот же период 2023 года.

Во все последние годы число вернувшихся было меньше, чем число выехавших на длительный срок; в 2023 году этот разрыв достиг наибольших масштабов (вернувшиеся составили лишь 29% от числа выехавших).

Сальдо миграции израильтян (рассчитываемое как разница между числом вернувшихся после длительного пребывания за границей и числом выехавших на длительный срок, без учета новых репатриантов и натурализованных) снизилось с начала 2022 года примерно на 125200 человек.

Представитель министерства алии и интеграции Эрик Майклсон подчеркнул, что у ведомства нет мандата на предотвращение эмиграции. "Мы работаем также в интересах израильтян, живущих за границей, чтобы сохранить их связь с Государством Израиль, и в наших проектах по возвращению израильтян из-за рубежа участвуют десятки тысяч человек. Однако мне неизвестно о какой-либо работе в нашем ведомстве по предотвращению эмиграции".

Представитель Института национального страхования Дани Закен отметил, что "Битуах Леуми" инициирует процесс прекращения резидентства уехавшего лишь через пять лет его пребывания за рубежом. "Тем не менее, у граждан есть возможность обратиться к нам самостоятельно и попросить отменить их статус жителя Израиля. С 2015 по 2021 годы мы получали, в среднем, 2500 просьб ежегодно об отмене статуса резидента, в 2023 году это количество выросло до 6300 человек, и в 2024 году было подано более 8400 таких запросов. Мы наблюдаем тенденцию роста обращений семей с просьбами о прекращении статуса резидента".

Председатель комиссии Гилад Карив подчеркнул, что в Израиле не существует государственной программы по возвращению покинувших страну израильтян. Он добавил, что речь идет о крупной волне эмиграции, и данные "Битуах Леуми" отражают стремление покидающих страну израильтян полностью разорвать связь с Израилем. "Необходима скоординированная правительственная работа, чтобы остановить эту тенденцию, – подчеркнул он. – Я призываю министерство алии и интеграции разработать стратегическую программу стимулирования возвращения граждан Израиля на родину".