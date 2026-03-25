25 марта 2026
|
последняя новость: 09:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
последняя новость: 09:15
25 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Умер Михаил Либкин, директор Московского отделения ОРТ

Россия
время публикации: 25 марта 2026 г., 08:21 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 08:33
Фото из Facebook Михаила Либкина

В ночь на 25 марта в возрасте 42 лет умер Михаил Либкин – директор Московского отделения школы ОРТ. Об этом сообщил Борух Горин, председатель общественного совета Федерации Еврейских общин России.

Михаил Либкин занимался в России светским еврейским образованием. Он родился в Москве. В середине 1990-х был учеником одной из первых школ ОРТ в России. После окончания школы работал в системе ОРТ – сначала как компьютерный техник, затем занимал управленческие позиции, включая руководителя IT-направления и директора по развитию. Был одним из организаторов и сопредседателей образовательной конференции "Лимуд Москва". Возглавлял ОРТ в России (включая московские программы), занимаясь поддержкой еврейских школ и продвижением современного технологического образования (STEAM).

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook