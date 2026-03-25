Умер Михаил Либкин, директор Московского отделения ОРТ

В ночь на 25 марта в возрасте 42 лет умер Михаил Либкин – директор Московского отделения школы ОРТ. Об этом сообщил Борух Горин, председатель общественного совета Федерации Еврейских общин России.

Михаил Либкин занимался в России светским еврейским образованием. Он родился в Москве. В середине 1990-х был учеником одной из первых школ ОРТ в России. После окончания школы работал в системе ОРТ – сначала как компьютерный техник, затем занимал управленческие позиции, включая руководителя IT-направления и директора по развитию. Был одним из организаторов и сопредседателей образовательной конференции "Лимуд Москва". Возглавлял ОРТ в России (включая московские программы), занимаясь поддержкой еврейских школ и продвижением современного технологического образования (STEAM).