Полиция закрыла дело об избиении репатриантки в Бат-Яме: Татьяна добивается справедливости

Новая репатриантка Татьяна П. была избита в общественном бомбоубежище Бат-Яма в разгар войны с Ираном: мы уже рассказывали эту историю. Если кратко – Татьяна приходила в общественное бомбоубежище со своими домашними питомцами, с котом (в переноске) и с собакой (на коротком поводке). Из-за недовольства некоторых посетителей, практически "прописавшихся" в общественном бомбоубежище в период обстрелов, ее пытались выкинуть из "миклата" и избили в ту самую ночь, когда иранская ракета попала в многоквартирный дом в Бат-Яме, в нескольких улицах от бомбоубежища.

Татьяна обратилась в больницу, чтобы зафиксировать побои, и в полицию – подать заявление о нападении и избиении. Она поступила как законопослушный человек, попавший в кризисную ситуацию, пройдя все стандартные процедуры, рекомендованные в подобных случаях. Полиция… закрыла дело за недостатком доказательств.

Обычный давно живущий в Израиле гражданин, которого система не защитила, получив извещение о закрытии дела, как правило, пожимает плечами и живет дальше. Татьяна – израильтянка "неопытная". В ее понимании, доказательств предварительной травли, нападения, избиения, а затем, в процессе расследования – многочисленных лжесвидетельств со стороны избившего ее мужчины и приглашенных им "видевших все точно как было", – полиции должно быть достаточно, чтобы определить виновного.

Отметим, что нападавший и поддерживающие его друзья и родственники выдвинули встречный иск со своей версией событий, в которой Татьяна якобы напала на избившего ее мужчину, а затем упала и "выволоклась" из бомбоубежища за надетый на руку поводок, а саму ее и пальцем никто не трогал, только поводок подержали. Это опровергается многочисленными фотографиями, видео и рассказами в чатах о предшествовавшей самому избиению травле. Но полиция закрыла оба иска: и против избившего Татьяну мужчины, и против самой Татьяны. "Недостаточно доказательств".

В понимании новой репатриантки, для того, чтобы установить отсутствие доказательств, необходимо эти доказательства хотя бы изучить. Ей не хочется думать, что полиция поверила в версию избившего ее мужчины – потому что тот свободно изъясняется на иврите и обращается к полицейским "ахи", но иначе думать при сложившихся обстоятельствах не получается.

Татьяна П. не была готова пожать плечами и жить дальше. Она вновь обратилась к общественности в сообществе "Тыквенное латте" и попросила о помощи в оплате услуг адвоката после того, как ее обращения к полиции завершились отпиской "дело закрыто".

Зачем пострадавшему адвокат? Дело в том, что Татьяна П. всерьез опасается, что оговоривший ее человек – раз уж он оговорил ее на более понятном полиции языке – устроил ей "запись в личное дело", которая может серьезно осложнить всю ее дальнейшую жизнь. И учитывая, как до сих пор система вела себя в отношении избитой женщины – ее опасения можно понять. "Я узнала, что в полиции дело наконец закрыли, а меня уравняли в формулировках с преступником", – объяснила она свое желание не позволить полиции поставить в этой истории точку.

В беседе с Newsru.co.il Татьяна П. объяснила, что услуги адвоката ей необходимы для того, чтобы защитить себя – и прежде всего, понять, что вообще произошло. Она надеется увидеть материалы следствия, ведь о самом расследовании ей практически ничего не известно: она была в полиции всего два раза – утром после собственно избиения, когда подавала заявление, и второй раз, когда ее и напавшего на нее мужчину вызвали на перекрестный допрос. А подавала заявление она, напомним, в тот самый день, когда все силы, включая большинство сотрудников полиции Бат-Яма, работали на месте падения иранской ракеты: шла поисково-спасательная операция, и из-под завалов надеялись спасти людей.

Заявление приняла ивритоговорящая сотрудница полиции, которой по телефону переводила свидетельница избиения Татьяны в бомбоубежище. Прочесть написанный полицейской текст заявления репатриантка, еще недостаточно владеющая ивритом, не могла. О произошедшем она рассказала в том самом "Тыквенном латте", и публикация вызвала огромный резонанс. Через неделю после подачи заявления Татьяну вызвали в полицию на перекрестный допрос с избившим ее человеком. Это был второй и последний контакт пострадавшей с полицией. Свидетелей ее избиения в полицию не вызывали до тех пор, пока в прессе не сообщили об отсутствии интереса следствия к расследуемым фактам, и СМИ связались с полицией.

Татьяна продолжала проверять ход дела тем способом, который был ей доступен – на сайте государственных услуг. Появилось сообщение, что расследование передано в тель-авивский отдел. А затем, 16 ноября, Татьяна увидела на сайте обновление о закрытии дела без предъявления обвинений против подозреваемых (Татьяна указывает, что "подозреваемые" – это и избивший ее мужчина, и она сама, "слово против слова"). Видимо, такая "активная" работа следствия почему-то не позволила найти достаточно доказательств для уголовного процесса. Решение о закрытии дела было принято 22 октября, и, по закону, подательница заявления должна получить об этом официальное уведомление обычной почтой.

Информация о закрытии дела на сайте появилась через три недели после его фактического закрытия, а письменного уведомления об этом Татьяна П. не получила до сих пор. Закон предоставляет 60 дней на подачу апелляции против закрытия дела, 60 дней отсчитываются с момента получения извещения. Татьяна (и ее вновь можно понять) опасается, что отсчет будет вестись с 22 октября, когда дело закрыли, а не с того момента, как Почта Израиля все же удосужится доставить бумажное письмо.

Именно поэтому Татьяна П. обратилась за помощью. В публикации она объяснила это так: "Насилие, которое не встречает достойного сопротивления, всегда усиливается и распространяется на других людей. У меня не было адвоката в то страшное утро после избиения и бомбежки, когда я подавала заявление в полицию, и это была трагическая ошибка. Несколько адвокатов независимо друг от друга объяснили, что далее можно будет что-то сделать только после официального закрытия дела. И вот сейчас действительно нужна помощь адвоката – и ваша помощь. Потом окно возможностей закроется окончательно".

Позволить себе частного адвоката на собственные средства Татьяна сейчас попросту не может: она недавно в стране, совсем недавно нашла работу, и все ее заработки уходят на жилье, учебу, животных – и на психотерапию. К сожалению, случившееся очень серьезно повлияло на ее жизнь и на ее здоровье. "Одна с этой системой иметь дело я отчаянно боюсь после того, как они себя со мной повели, – признается Татьяна П. – У меня больше симптомы посттравмы по поводу того, что мне сделала полиция. Ведь я защищалась – ну как защищалась, я упиралась и кричала, даже не толкала никого, мне даже превышение самообороны не вменить, – я вела себя правильно, по понятной схеме, я фиксирую травмы, иду в полицию и подаю заявление. А полиция сделала то, что не удалось даже тому, кто меня избил: они реально сделали меня жертвой".

Татьяна раньше всегда гуляла с собакой по той самой улице, которая идет к общественному бомбоубежищу, это короткая дорога к морю. Больше она там не ходит. Ей страшно до приступов паники. Но еще более серьезный приступ паники неожиданно возник при просмотре мини-сериала Adolescence ("Переходный возраст") – именно от атмосферы, напомнившей полицейский участок и допросы, напоминающей опыт обращения в полицию за защитой, которая превратилась в обвинение.

Не все восприняли просьбу Татьяны П. о помощи положительно. В соцсетях ее обвиняют в истеричности, "раздувании из мухи слона", преувеличении полученных травм. В "излишней" активности. А может быть, именно эта "излишняя" активность – это и есть единственный способ вернуть систему к ее базовым принципам, к защите граждан от преступников?

Кто знает, может быть, именно борьба Татьяны П. за то, чтобы избивший ее человек и его "группа поддержки" не остались безнаказанными, приведет к тому, что полиция перестанет игнорировать насилие и закрывать такие расследования? Может быть, ее борьба за собственное честное имя поможет полиции понять, что заявление пострадавшего и лживый "встречный иск" нападавшего – неравноценны? И в конечном итоге, может быть, именно благодаря ей в Израиле станет безопаснее?

Комментарий полиции, полученный редакцией Newsru.co.il: "По делу были проведены следственные действия и было принято решение о его закрытии. Гражданин может подать апелляцию на это решение".