Израиль

За попытку задушить собаку житель Петах-Тиквы получил год тюрьмы

Судебные решения
Суд
Животные
время публикации: 07 сентября 2025 г., 19:31 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 19:37
Liron Moldovan/Flash90

Мировой суд Петах-Тиквы приговорил 62-летнего Ицхака Шера к году тюремного заключения, еще шести месяцам условного заключения, а также выплате компенсации в размере 4000 шекелей.

Ицхак Шер был признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью, угрозах и жестоком обращении с животным после нападения на соседку и избиения ее собаки.

Вердикт был вынесен на основании сделки с правосудием: Ицхак Шер признался в совершении преступления и принес извинения пострадавшей. Изначально обвинение просило 25 месяцев тюрьмы.

Как сообщает Ynet, пострадавшая, Клара Ришкин, рассказала, что нападению предшествовал длительный конфликт: Шер угрожал добиться конфискации собаки муниципальными властями из-за ее лая. Когда женщина вышла гулять с собакой, сосед напал на них, начал пинать собаку и душить ее. Затем подбежал его сын, который присоединился к избиению женщины и животного.

Адвокат обвиняемого утверждал, что наказание слишком жесткое, потому что даже за убийства собак суды давали 6-7 месяцев реального тюремного заключения. Суд также учел богатый криминальный послужной список обвиняемого, в результате он получил год тюрьмы.

